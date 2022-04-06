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Музеи и выставки Культура

8 апреля в Художественном музее откроется выставка пейзажиста Юрия Скачкова

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском художественном музее 8 апреля, в 17:00, откроется ретроспективная выставка пейзажиста Юрия Скачкова (0+). Вход на открытие бесплатный, в другие дни стоимость билетов — 50 и 100 рублей.

Юрий Скачков (1952-2003) учился в Куйбышевском художественном училище у знаменитых мастеров Валентина Пурыгина и Ивана Комиссарова. Как и Комиссаров он вдохновлялся видами Жигулевских гор, и, впервые попав на этюды в 1973 году, посвятил жизнь воспеванию природы. Он жил в районе Самарской Луки и много времени посвящал творчеству.

Организаторы выставки в Художественном музее представляют Юрия Скачкова словами: "Обращаясь к пейзажу в горести и в радости, художник каждой своей работой вступает в диалог с окружающим миром, внося в картину активное начало. Динамика его собственного внутреннего мира, экспрессия сильных чувств сделали его картины абсолютно современными. Для сегодняшнего зрителя Юрий Скачков — современный русский художник, лишенный всякой провинциальной мелкопоместности и сусальности, при этом находящийся в мощном взаимодействии с европейской культурой".

Выставка приурочена к 70-й годовщине со дня рождения художника. Экспозиция собрана из частных коллекций С. Рудняева и Т. Скачковой. Выставка будет работать до 3 мая.

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