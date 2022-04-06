Самарский полицейский обирал подчиненную и получил за это "условку"

Кировский районный суд Самары признал бывшего полицейского виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Начальник отдела по вопросам миграции в 2020 г. решил собирать деньги с подчиненных. Он потребовал от главного специалиста-эксперта отдела, чтобы она ежемесячно передавала ему полученные премии и надбавки. Женщина согласилась, так как боялась, что начальник создаст невыносимые условия для работы или уволит ее.

В июне 2020 г. полицейский получил от сотрудницы на свою банковскую карту более 4 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.