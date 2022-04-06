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Финансы Экономика и бизнес

Продолжается декларационная кампания 2022 года

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года.

Фото: pixabay.com

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая состояла в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества - до 250 тыс. рублей в год налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу "Декларация".

При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязанность, налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

Обращаем внимание, что предельный срок подачи декларации - 4 мая 2022 года - не распространяется на получение налоговых вычетов и направить декларацию можно в любое время в течение года.

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