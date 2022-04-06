Экс-сотрудницу ФНС из Самары подозревают в создании схем ухода от налогов

В Самаре направили в суд уголовное дело экс-начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Промышленному району. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2018 г. обвиняемая предложила знакомой руководительнице ООО поучаствовать в схеме уменьшения НДС. Для этого фирма должна была стать фиктивным контрагентом других организаций.

В результате действий сотрудницы налоговой бюджет не получил около 2,6 млн рублей.