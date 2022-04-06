На пост главы Промышленного района отобрали двух кандидатов из 11

Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на пост главы Промышленного района. Как сообщает сайт горадминистрации, ими стали Данила Морозов и Евгений Старостин.
Морозов является депутатом городской думы и директором ООО "Возрождение", где он до 5 апреля также был учредителем. Старостин возглавляет муниципальное бюджетное учреждение "Промышленный".
Заседание конкурсной комиссии прошло во вторник, 5 апреля, под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Всего для участия в конкурсе подали документы 11 человек, с каждым из которых проводилось индивидуальное собеседование.
Решение о назначении главы района будет принято на заседании Совета депутатов внутригородского района.
Напомним, Андрей Семенов, возглавлявший район с 2019 г., в октябре прошлого года покинул пост по собственному желанию. С 12 октября обязанности руководителя замглавы исполняет Татьяна Куклева.
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