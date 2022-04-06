Заключенного из Самарской области будут судить за приверженность АУЕ

В Самарской области закончили расследовать уголовное дело заключенного, которого обвиняют в участии в запрещенной организации. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с августа 2020 г. по ноябрь 2021 г. мужчина, находящийся в колонии за оборот наркотиков, был участником движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), запрещенного на территории РФ. Так, он пропагандировал само АУЕ, а также участвовал в демонстрации приверженности принципам движения среди других осужденных.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.