Новикомбанк представил новые избранные категории по программе "Кэшбэк"

Для держателей карт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, повышен размер кешбэка на оплату наиболее востребованных весной товаров и услуг. Клиентам банка в рамках программы "Кэшбэк" теперь возвращается 5% от суммы, потраченной на категории покупок: "Аренда авто", "Животные" и "Спорттовары". Предложение действует с 1 апреля по 30 июня 2022 года.
К категории "Аренда авто" относятся каршеринг, услуги такси, прокат легковых и грузовых автомобилей, автоприцепов, автодомов и кемперов. Получить повышенный кешбэк можно и за прокат лимузина.
Категория "Животные" включает оплату ветеринарных услуг. Владельцам домашних питомцев предлагается также повышенный процент возврата и на все покупки, совершенные в зоомагазинах.
В категорию "Спорттовары" входят покупки в магазинах, продающих одежду для активного отдыха и спорта, спортивные товары, велосипеды.
Размер выплаченного кешбэка за остальные траты зависит от общей суммы покупок, совершенных по карте Новикомбанка в календарном месяце. Выплата производится в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
В Новикомбанке программу "Кэшбэк" можно подключить к одной или нескольким картам, например, к кредитной и социально-платежной карте работника Госкорпорации Ростех, а затем просто оплачивать покупки, в том числе в интернете. Держатели карт Новикомбанка могут подключить эту услугу в Мобильном приложении/Интернет-банке, по телефону: +7 800 250-70-07, в офисе банка или через персонального менеджера.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?