16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20% Глава ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России

Банки Финансы

Новикомбанк представил новые избранные категории по программе "Кэшбэк"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 228
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для держателей карт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, повышен размер кешбэка на оплату наиболее востребованных весной товаров и услуг. Клиентам банка в рамках программы "Кэшбэк" теперь возвращается 5% от суммы, потраченной на категории покупок: "Аренда авто", "Животные" и "Спорттовары". Предложение действует с 1 апреля по 30 июня 2022 года.

Фото: предоставлено Новикомбанком

К категории "Аренда авто" относятся каршеринг, услуги такси, прокат легковых и грузовых автомобилей, автоприцепов, автодомов и кемперов. Получить повышенный кешбэк можно и за прокат лимузина.

Категория "Животные" включает оплату ветеринарных услуг. Владельцам домашних питомцев предлагается также повышенный процент возврата и на все покупки, совершенные в зоомагазинах.

В категорию "Спорттовары" входят покупки в магазинах, продающих одежду для активного отдыха и спорта, спортивные товары, велосипеды.

Размер выплаченного кешбэка за остальные траты зависит от общей суммы покупок, совершенных по карте Новикомбанка в календарном месяце. Выплата производится в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

В Новикомбанке программу "Кэшбэк" можно подключить к одной или нескольким картам, например, к кредитной и социально-платежной карте работника Госкорпорации Ростех, а затем просто оплачивать покупки, в том числе в интернете. Держатели карт Новикомбанка могут подключить эту услугу в Мобильном приложении/Интернет-банке, по телефону: +7 800 250-70-07, в офисе банка или через персонального менеджера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1