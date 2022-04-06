Новикомбанк представил новые избранные категории по программе "Кэшбэк"

Для держателей карт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, повышен размер кешбэка на оплату наиболее востребованных весной товаров и услуг. Клиентам банка в рамках программы "Кэшбэк" теперь возвращается 5% от суммы, потраченной на категории покупок: "Аренда авто", "Животные" и "Спорттовары". Предложение действует с 1 апреля по 30 июня 2022 года.

К категории "Аренда авто" относятся каршеринг, услуги такси, прокат легковых и грузовых автомобилей, автоприцепов, автодомов и кемперов. Получить повышенный кешбэк можно и за прокат лимузина.

Категория "Животные" включает оплату ветеринарных услуг. Владельцам домашних питомцев предлагается также повышенный процент возврата и на все покупки, совершенные в зоомагазинах.

В категорию "Спорттовары" входят покупки в магазинах, продающих одежду для активного отдыха и спорта, спортивные товары, велосипеды.

Размер выплаченного кешбэка за остальные траты зависит от общей суммы покупок, совершенных по карте Новикомбанка в календарном месяце. Выплата производится в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

В Новикомбанке программу "Кэшбэк" можно подключить к одной или нескольким картам, например, к кредитной и социально-платежной карте работника Госкорпорации Ростех, а затем просто оплачивать покупки, в том числе в интернете. Держатели карт Новикомбанка могут подключить эту услугу в Мобильном приложении/Интернет-банке, по телефону: +7 800 250-70-07, в офисе банка или через персонального менеджера.