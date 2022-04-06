Двух парней из Самарской области обвиняют в 13 автокражах

В Новокуйбышевском отправили в суд многоэпизодное уголовное дело о кражах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Обвиняемые - двое неоднократно судимых парней 21 и 24 лет. По версии следствия, за два дня в январе они вскрыли 13 автомобилей и украли из них аккумуляторы и личные вещи на общую сумму 80 тыс. рублей. Один из соучастников наблюдал за обстановкой, пока второй забирался в машины. Орудовали они и днем, и вечером, а "добычу" сдавали в ломбарды.