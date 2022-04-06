Двух парней из Самарской области обвиняют в 13 автокражах

В Новокуйбышевском отправили в суд многоэпизодное уголовное дело о кражах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Обвиняемые - двое неоднократно судимых парней 21 и 24 лет. По версии следствия, за два дня в январе они вскрыли 13 автомобилей и украли из них аккумуляторы и личные вещи на общую сумму 80 тыс. рублей. Один из соучастников наблюдал за обстановкой, пока второй забирался в машины. Орудовали они и днем, и вечером, а "добычу" сдавали в ломбарды.
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Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост