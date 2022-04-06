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Экология Общество

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе "ЭкоЛидер-2021"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный экологический конкурс "ЭкоЛидер" ежегодно проводится с целью выявления и стимулирования организаций и граждан, СМИ, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области.

По итогам 2021 года конкурс проводится по 11 номинациям: "Город"; "Район"; "Городское и сельское поселение", "Промышленный гигант" (с численностью работающих свыше 1000 человек); "Предприятие" (с численностью работающих до 1000 человек); "Экологическая организация"; "Общественность"; "Образование" (подноминации: "Дошкольное образовательное учреждение", "Образовательное учреждение среднего звена", "Учреждение профессионального образования"); "СМИ"; "Энтузиаст"; "Профи".

Положение о конкурсе с приложениями (критерии оценки и формы заявок) размещены на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Обращаем внимание, что в заявочных формах и критериях оценки заявок произошли изменения.
К участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 15 апреля 2022 года по адресу: ГБУ СО "Природоохранный центр", 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.106, оф. 303, тел./факс (846)255-69-86, 255-69-92, dtr2014@bk.ru.

Подведение итогов конкурса "ЭкоЛидер-2021" запланировано в рамках празднования Дня эколога.

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