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Преступления Происшествия

Житель Самарской области подложил сожительнице наркотики вместо лекарства

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области направили в суд уголовное дело мужчины, которого обвиняют в том, что он убедил сожительницу попробовать наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, он сказал женщине, что смесь из запрещенных веществ является лекарством от мигрени.

Гид потребителя

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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