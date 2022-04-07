Военный комендант Самары Георгий Петрунин погиб в ходе спецоперации на Украине

В конце марта во время спецоперации на Украине погиб военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин, сообщает паблик студии "Самарафильм".

"В нашей работе нам помогали многие, но самую большую поддержку оказывали военные 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В каждом фильме киностудии "Самарафильм" есть и частица помощи Георгия Петрунина. Находясь на службе в нашем городе, Георгий Викторович активно участвовал в патриотической работе, был членом ВИК "Союз "Бессмертные гусары", - говорится в сообщении.

Похоронен Георгий Петрунин на своей родине в Волгограде, где у него остались мать, жена и двое сыновей.