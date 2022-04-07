При опрокидывании судна на Волге под Самарой мог утонуть пассажир

При опрокидывании 4 апреля на Волге под Самарой судна на воздушной подушке пропал находившийся во время ЧП на борту пассажир - житель села Рождествено, рассказывают местные жители.
Как ранее сообщала Приволжская транспортная прокуратура, судно шло по маршруту Рождествено - Самара. На его борту находилось, предположительно, 13 человек. Позже было установлено, что 12 человек спасены, о погибших или пропавших не сообщалось.
Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс местные жители, на борту судна в момент опрокидывания находился пассажир, который якобы не умел плавать, не успел воспользоваться спасательным жилетом и мог утонуть. Сейчас ведутся его поиски в воде и на суше.
Представители правоохранительных структур пока воздерживаются от комментариев по факту исчезновения пассажира.
Напомним, по факту ЧП с судном Центральным МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.