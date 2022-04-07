Самарский рецидивист вернулся в колонию из-за кражи телефона у пьяного таксиста

В Самаре отправили в колонию 40-летнего мужчину из-за кражи и нарушения условий административного надзора, сообщает региональное ГУ МВД.
В октябре 2021 г. к полицейским обратился самарский таксист. Он выпивал дома, вышел в подъезд покурить, встретил там незнакомца и предложил ему продолжить застолье вместе. Когда спиртное закончилось, мужчины поехали за добавкой и попались сотрудникам ГИБДД. Таксист не отрицал, что сел за руль пьяным. Перед эвакуацией машины он заметил, что собутыльник забрал из машины его телефон.
Через несколько дней мобильник вернулся к владельцу - прохожий нашел телефон в снегу на улице и вернул.
Потерпевший пошел в полицию и там в дверях встретил обидчика. Его бывшего собутыльника, имеющего восемь судимостей, задержали за уклонение от административного надзора - он покинул место пребывания.
Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что не смог разблокировать украденный телефон и выкинул в сугроб.
В судебном мужчина полностью признал вину. Ему назначили девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.