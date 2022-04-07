Самарский рецидивист вернулся в колонию из-за кражи телефона у пьяного таксиста

В Самаре отправили в колонию 40-летнего мужчину из-за кражи и нарушения условий административного надзора, сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре 2021 г. к полицейским обратился самарский таксист. Он выпивал дома, вышел в подъезд покурить, встретил там незнакомца и предложил ему продолжить застолье вместе. Когда спиртное закончилось, мужчины поехали за добавкой и попались сотрудникам ГИБДД. Таксист не отрицал, что сел за руль пьяным. Перед эвакуацией машины он заметил, что собутыльник забрал из машины его телефон.

Через несколько дней мобильник вернулся к владельцу - прохожий нашел телефон в снегу на улице и вернул.

Потерпевший пошел в полицию и там в дверях встретил обидчика. Его бывшего собутыльника, имеющего восемь судимостей, задержали за уклонение от административного надзора - он покинул место пребывания.

Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что не смог разблокировать украденный телефон и выкинул в сугроб.

В судебном мужчина полностью признал вину. Ему назначили девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.