В Самарском бизнес-инкубаторе нашли фиктивного сотрудника

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главбуха МКУ "Самарский бизнес-инкубатор". Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с марта 2019 г. по март 2022 г. подозреваемая оформила трудоустройство бухгалтера на половину ставки. При этом фактически принятая на работу женщина не трудилась. Организации нанесен ущерб 490 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост