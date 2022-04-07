В Самарском бизнес-инкубаторе нашли фиктивного сотрудника

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главбуха МКУ "Самарский бизнес-инкубатор". Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с марта 2019 г. по март 2022 г. подозреваемая оформила трудоустройство бухгалтера на половину ставки. При этом фактически принятая на работу женщина не трудилась. Организации нанесен ущерб 490 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.