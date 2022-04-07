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Новикомбанк поддержал акцию "Всегда рядом"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, поддержал всероссийскую акцию СоюзМаш России "Всегда рядом", направив целевые пожертвования в Воронежскую и Ростовскую области для вынужденных переселенцев из Донбасса.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках участия в акции "Всегда рядом", организованной Союзом машиностроителей России, Новикомбанк оказал поддержку жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с обострившейся обстановкой на Украине.

Банк перечислил денежные средства в благотворительный фонд помощи детям "Доброе дело" в Ростове-на-Дону для содействия в организации размещения прибывших в регион жителей Донбасса. Кроме того, сотрудники ростовского филиала Новикомбанка своими силами собрали средства, закупили и доставили в пункт приема гуманитарной помощи продукты и предметы первой необходимости.

Новикомбанк также перечислил пожертвование в Воронежский областной фонд социальной поддержки населения, помогающий вынужденным переселенцам из ЛДНР. В целях обустройства пунктов временного размещения беженцев (в основном это мамы с детьми и дети-сироты) банк оказал финансовую поддержку Воронежской областной благотворительной общественной организации "Общие дети".

"Тысячи жителей ЛДНР были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, теперь они нуждаются в нашей поддержке: оставшимся без привычной жизни людям приходится все начинать с нуля. Это сложный и долгий процесс, требующий моральных сил, материальных средств и непосредственного ежедневного участия, - прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. - Акция "Всегда рядом" - это возможность для всех неравнодушных людей оказать посильную помощь вынужденным переселенцам. В беде оказались женщины, дети, старики, и Новикомбанк не может остаться в стороне от их проблем".

На отдельный счет благотворительного фонда "Всегда рядом" поступают пожертвования от промышленных компаний России и частные взносы. Все средства идут на поддержку жителей Донбасса. СоюзМаш России уже направил более 140 тонн груза в оперативный штаб по распределению гуманитарной помощи в Ростовской области и на освобожденные территории ЛДНР.

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