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Футбол Спорт

Болельщики смогут бесплатно посетить матч "Крыльев Советов" с "Уралом"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ между "Уралом" и "Крыльями Советов" пройдет на "Екатеринбург Арене" 10 апреля и начнется в 13:00 по самарскому времени (14:00 местного).

Вход на гостевой сектор D301 начнется за час до начала встречи через гейт 3. Билеты на эту встречу будут бесплатными.

Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Алексея Иванова, тел. +7 (917) 016-45-78.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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