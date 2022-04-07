Болельщики смогут бесплатно посетить матч "Крыльев Советов" с "Уралом"

Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ между "Уралом" и "Крыльями Советов" пройдет на "Екатеринбург Арене" 10 апреля и начнется в 13:00 по самарскому времени (14:00 местного).

Вход на гостевой сектор D301 начнется за час до начала встречи через гейт 3. Билеты на эту встречу будут бесплатными.

Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Алексея Иванова, тел. +7 (917) 016-45-78.