Болельщики смогут бесплатно посетить матч "Крыльев Советов" с "Уралом"

Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ между "Уралом" и "Крыльями Советов" пройдет на "Екатеринбург Арене" 10 апреля и начнется в 13:00 по самарскому времени (14:00 местного).
Вход на гостевой сектор D301 начнется за час до начала встречи через гейт 3. Билеты на эту встречу будут бесплатными.
Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Алексея Иванова, тел. +7 (917) 016-45-78.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?