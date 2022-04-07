Жительницу Сызрани обвиняют в убийстве знакомого

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в убийстве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

3 апреля около дома на ул. Людиновской было обнаружено тело 34-летнего мужчины с раной грудной клетки. По версии следствия, он выпивал с обвиняемой. Потом знакомые поссорились и женщина ударила его ножом. Потерпевший скончался на месте.

Женщину отправили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.