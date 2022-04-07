Жительницу Сызрани обвиняют в убийстве знакомого

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в убийстве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
3 апреля около дома на ул. Людиновской было обнаружено тело 34-летнего мужчины с раной грудной клетки. По версии следствия, он выпивал с обвиняемой. Потом знакомые поссорились и женщина ударила его ножом. Потерпевший скончался на месте.
Женщину отправили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост