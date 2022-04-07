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Банки Финансы

Считанные минуты: 90% клиентов РСХБ ожидают обслуживания в отделениях менее 10 минут

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на повышенный спрос на услуги банковского сектора, наблюдавшийся в последнее время, в отделениях Россельхозбанка среднее время ожидания приема специалиста сократилось до четырех минут. При этом доля клиентов банка, ожидающих приема менее 10 минут, в среднем по всем отделениям превышает 90%. Добиться такого результата позволила оптимизация работы, в том числе назначение выделенных окон и специальных зон для проведения "быстрых операций", разделение потока клиентов по виду необходимой операции и другие подходы.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В начале весны банковский сектор России столкнулся с высоким спросом со стороны населения: реагируя на изменившиеся внешние условия, клиенты активно закрывали старые вклады и открывали новые по улучшенным ставкам, оформляли новые карты и обращались за консультацией по работе уже выпущенных, интересовались условиями кредитования. Наибольшим интересом со стороны клиентов пользовались вклады Банка. С начала марта в РСХБ было открыто более 1,3 млн вкладов на сумму более 900 млрд рублей. Количество новых клиентов Банка с 18 февраля достигло цифры 260 тыс.

"Нагрузка на розничный сегмент значительно выросла, однако Россельхозбанк в любой ситуации поддерживает высокий уровень сервиса. Мы разделили потоки клиентов по разным операциям — от вкладов до ипотеки, организовали выделенные окна для оперативной работы с депозитами и получения наличных, открыли специальные зоны для проведения "быстрых операций", увеличили число работающих с клиентами сотрудников, расширили режимы работы в выходные и праздничные дни. Сильную поддержку нашим клиентам оказывают специалисты Контакт-центра и модераторы в социальных сетях. Существенно приросла аудитория нашего мобильного приложения и Интернет-банка" — отметила руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Существенным фактором бесперебойной и быстрой работы с розничным сегментом также стало то, что Россельхозбанк входит в первую тройку в стране по размеру филиальной сети, в которую входят почти 1,4 тыс. отделений в 82 субъектах РФ. И клиенты всегда могут как воспользоваться дистанционными каналами, так и обратиться в офис при необходимости.

Банк предлагает клиентам широкую линейку розничных продуктов, в том числе уникальных, при этом будучи государственным банком, обеспечивает сохранность денежных средств.

Россельхозбанк осуществляет все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц в штатном режиме. На всей территории России клиенты могут оплачивать товары и услуги банковскими картами (которые, независимо от платежной системы, теперь действуют бессрочно), доступны операции с валютой. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию о банковских продуктах можно получить на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru, в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

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