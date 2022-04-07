В Тольятти простились со старшим сержантом Георгием Мелик-Алавердяном

В Тольятти проводили в последний путь 32-летнего сержанта Георгия Мелик-Алавердяна, погибшего в ходе специальной операции на Украине, сообщает мэрия города.

У воина остались супруга и девятилетний сын, дома его ждали мать, отец, четверо младших братьев и сестер. Герой родился и вырос в Тольятти. Проводить его в последний путь пришли друзья, одноклассники, однокурсники, соседи и сослуживцы.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант Георгий Мелик-Алавердян был представлен к ордену Мужества посмертно. Государственную награду матери героя передал командир войсковой части, полковник Андрей Тряпичников.

"Сегодня наша страна борется с воистину мировым злом, с той чумой, которая еще в прошлом веке пыталась поработить весь мир. Мы стоим на передних рубежах борьбы с этим злом. И Георгий Сергеевич, как и любой мужчина, однажды давший клятву верности Родине, остался верен этой клятве до конца, с честью и мужеством выполнив свой воинский долг", - подчеркнул командир войсковой части.