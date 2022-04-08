РСХБ: Девушки сильнее юношей стремятся в сельское хозяйство

Россельхозбанк выяснил, что практически 2/3 из 450 стипендиатов банка в 2021/2022 учебном году - девушки. Как и будущие аграрии-юноши, до сентября они будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей за успехи в учебе, достижения в науке и олимпиадах.
В Самарском регионе стипендиальная программа Россельхозбанка действует уже несколько лет, ежегодно семь лучших студентов Самарского государственного аграрного университета получают именные стипендии. В 2021/2022 году в число стипендиатов вошла Татьяна Денисова - студентка 4 курса, обучающаяся по специальности "Ветеринария". Она поделилась своими планами на будущее.
"Профессию ветеринара я выбрала давно, люблю животных и готова им помогать, ухаживать за ними. Через год я получу диплом и планирую найти работу в крупном животноводческом комплексе Самарского региона. Я интересуюсь отраслевыми исследованиями, участвую в научно-практических конференциях, особенно мне нравятся практические занятия. Знаю, что многие выпускники нашего потока планируют связать свое будущее с сельским хозяйством", - рассказала участница стипендиальной программы Россельхозбанка.
В 2021/2022 учебном году право на стипендию заслужили представители 18 аграрных профессий. Большинство (107 человек) - это будущие агроинженеры. На втором месте - ветеринары (81), на третьем - агрономы (47). Представлены также зоотехника, экономика, землеустройство и кадастры, технология производства и переработки сельхозпродукции, агрохимия и почвоведение, лесное дело, ветеринарно-санитарная экспертиза, садоводство, ландшафтная архитектура, менеджмент, товароведение, гидромелиорация, прикладная геодезия, государственное и муниципальное управление, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
Всего банк выплачивает именные стипендии 450 студентам возрастом от 18 до 25 лет. Почти 80% из них учатся на 2, 3 и 4 курсах, остальные - на 1 и 5.
Программа поддержки перспективных студентов на 2021/2022 учебный год стала масштабнее предыдущей: к ней присоединились Калужская, Калининградская и Томская области, число учебных заведений выросло на 12 за счёт добавления филиалов вузов. Таким образом, сейчас в программу входят 66 учебных заведений в 49 регионах страны, а число стипендиатов выросло с 396 до 450.
Большинство стипендиатов - 291 - это девушки. Стремление получить качественное образование для работы в сельском хозяйстве коррелирует со статистикой проекта "Школа фермера", где порядка 70% учениц имеют диплом об окончании вуза.
Претендовать на участие получение именной стипендии Россельхозбанка могут студенты подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ аграрных вузов, имеющие высокие показатели по учебе, достижения в научно-исследовательской деятельности, призеры олимпиад, хакатонов и других карьерно-образовательных мероприятий.
Чтобы помочь людям, желающим найти работу в агросекторе, Россельхозбанк запустил сервис размещения вакансий и резюме на платформе Своё Фермерство. Будет полезен как студентам, так и выпускникам агровузов. Начинающим соискателям рекомендуется установить фильтр вакансии - "молодой специалист", и сервис подберет соответствующие объявления. Сейчас таких более 3600 из общей базы в 13800 вакансий, то есть примерно каждая четвёртая. Например, можно подать резюме на вакансию рыбовода-стажёра в Мурманской области в акватории Баренцева моря, стать ветеринарным врачом/зоотехником в крупнейшем холдинге по производству молока - ЭкоНиве в Смоленской области, специалистом пищевого производства в Новосибирской области или пройти оплачиваемую стажировку в сельскохозяйственном гиганте РусАгро в Самарской области.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?