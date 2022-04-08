Специалисты предприятий Самарской области примут участие в президентской программе по подготовке управленческих кадров

До 20 апреля специалисты предприятий Самарской области могут зарегистрироваться на сайте проекта. Участие предполагает прохождение курса профессиональной подготовки руководителей нового типа, способных эффективно работать в рыночных условиях. Актуальные знания можно получить в области экономики, управления и развития организации.

С 1997 г. в рамках реализации президентской программы в Самарской области было подготовлено свыше 3 тыс. менеджеров и руководителей региональных предприятий. Проект направлен прежде всего на актуализацию профессиональных знаний, обучение современным инструментам и методикам бизнес-процессов.

Статистика показывает, что специалисты, прошедшие переподготовку по президентской программе, стали лучше понимать производственную ситуацию, быстрее продвигаться по карьерной лестнице и чаще претендовать на повышение заработной платы. Выпускники программы входят в управленческую элиту российской экономики. Около 69% управленцев прошли стажировку на профильных российских и зарубежных предприятиях.

Участие выгодно не только специалистам, но и предприятиям. Более чем 80% выпускников разработали и реализовали инновационные проекты развития своих организаций. Это позволило компаниям увеличить показатель оптимизации процессов на 88,6% выше, чем у конкурентов.

Обучение в рамках президентской программы на территории Самарской области проводят Международной институт рынка (МИР), Тольяттинская академия управления (ТАУ) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ).

Стоимость обучения в размере 66% компенсируется из федерального и регионального бюджетов, остальные 34% оплачиваются организацией или участником лично.

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