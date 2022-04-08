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Экономика и бизнес

Специалисты предприятий Самарской области примут участие в президентской программе по подготовке управленческих кадров

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 20 апреля специалисты предприятий Самарской области могут зарегистрироваться на сайте проекта. Участие предполагает прохождение курса профессиональной подготовки руководителей нового типа, способных эффективно работать в рыночных условиях. Актуальные знания можно получить в области экономики, управления и развития организации.

С 1997 г. в рамках реализации президентской программы в Самарской области было подготовлено свыше 3 тыс. менеджеров и руководителей региональных предприятий. Проект направлен прежде всего на актуализацию профессиональных знаний, обучение современным инструментам и методикам бизнес-процессов.

Статистика показывает, что специалисты, прошедшие переподготовку по президентской программе, стали лучше понимать производственную ситуацию, быстрее продвигаться по карьерной лестнице и чаще претендовать на повышение заработной платы. Выпускники программы входят в управленческую элиту российской экономики. Около 69% управленцев прошли стажировку на профильных российских и зарубежных предприятиях.

Участие выгодно не только специалистам, но и предприятиям. Более чем 80% выпускников разработали и реализовали инновационные проекты развития своих организаций. Это позволило компаниям увеличить показатель оптимизации процессов на 88,6% выше, чем у конкурентов.

Обучение в рамках президентской программы на территории Самарской области проводят Международной институт рынка (МИР), Тольяттинская академия управления (ТАУ) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ).

Стоимость обучения в размере 66% компенсируется из федерального и регионального бюджетов, остальные 34% оплачиваются организацией или участником лично.

Вопросы можно задать в Telegram.

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Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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