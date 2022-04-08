В Самаре осудили иностранца, собиравшего деньги для террористов

Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда, вынесенный 40-летнему гражданину одной из республик Центральной Азии. Его признали виновным в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, мужчина собирал деньги с представителей центрально-азиатских диаспор, чтобы направить эти средства на финансирование террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена в России).

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в феврале 2021 года. У него дома нашли банковские карты и средства связи, которые мужчина использовал для общения с террористами.

19 февраля 2021 г. возбудили уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ. 23 ноября 2021 г. его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

4 апреля 2022 г. Центральный окружной военный суд оставил приговор без изменения.

По данным пресс-службы ФСБ России, осужденным является Давронбек Махкамов. Сотрудники ФСБ пресекли его деятельность по организации в Самаре, Орле, Ульяновске и Уфе финансирования боевиков, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики.