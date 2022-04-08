В Самаре осудили иностранца, собиравшего деньги для террористов

Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда, вынесенный 40-летнему гражданину одной из республик Центральной Азии. Его признали виновным в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По данным ведомства, мужчина собирал деньги с представителей центрально-азиатских диаспор, чтобы направить эти средства на финансирование террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена в России).
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в феврале 2021 года. У него дома нашли банковские карты и средства связи, которые мужчина использовал для общения с террористами.
19 февраля 2021 г. возбудили уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ. 23 ноября 2021 г. его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
4 апреля 2022 г. Центральный окружной военный суд оставил приговор без изменения.
По данным пресс-службы ФСБ России, осужденным является Давронбек Махкамов. Сотрудники ФСБ пресекли его деятельность по организации в Самаре, Орле, Ульяновске и Уфе финансирования боевиков, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.