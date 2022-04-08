Самарчанку обвиняют в "продаже" водительских прав

В Самаре направят в суд уголовное дело 35-летней женщины, обвиняемой по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в феврале 2022 г. местная жительница в соцсети предложила незнакомой девушке за 45 тыс. руб. помочь получить водительское удостоверение категории "В" без экзаменов. Девушка согласилась и рассказала, что "права" нужны еще трем ее подругам.
Вечером 17 февраля подозреваемую задержали после получения на ул. Осетинской 180 тыс. рублей.
Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
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Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост