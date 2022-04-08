Самарчанку обвиняют в "продаже" водительских прав

В Самаре направят в суд уголовное дело 35-летней женщины, обвиняемой по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в феврале 2022 г. местная жительница в соцсети предложила незнакомой девушке за 45 тыс. руб. помочь получить водительское удостоверение категории "В" без экзаменов. Девушка согласилась и рассказала, что "права" нужны еще трем ее подругам.

Вечером 17 февраля подозреваемую задержали после получения на ул. Осетинской 180 тыс. рублей.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.