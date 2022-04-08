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Эксперты Новикомбанка приняли участие в ключевых мероприятиях форума "ГОСЗАКАЗ-2022"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Новикомбанка участвовали в качестве экспертов в основных дискуссиях деловой программы XXV Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ". Ключевыми темами обсуждений стали импортозамещение, диверсификация высокотехнологичных предприятий и ускоренный выпуск гражданской продукции.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Пленарное заседание первого дня форума было посвящено закупкам российской продукции в новых реалиях, в первую очередь — ускоренному налаживанию производства российских товаров и поддержке отечественных производителей. В ходе дискуссии эксперты определили рыночные ниши, в которых необходимо развивать российское производство, и обсудили, как эффективно организовать финансирование отечественных производителей в условиях санкций.

На стратегической сессии "Российская промышленность на пороге перемен", организованной Минпромторгом РФ, были рассмотрены первые итоги антикризисных мер господдержки промышленности и проанализированы предложения экспертного сообщества по поддержке производственных предприятий и обеспечению независимости России от импорта.

Диверсификация высокотехнологичных предприятий — еще одна из важных тем, к обсуждению которой были привлечены специалисты из разных отраслей экономики. Представители Новикомбанка поделились с коллегами экспертизой, накопленной благодаря значительному опыту поддержки проектов диверсификации и участию в организации финансирования стратегически важных проектов предприятий высокотехнологичных отраслей.

Одним из основных приоритетов для Новикомбанка является кредитование и обслуживание кооперации клиентов — промышленных предприятий, включая широкий круг предприятий МСП. Делегаты банка посетили специальную сессию "Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для малых предпринимателей"

Эксперты банка стали участниками и других дискуссий, посвященных импортозамещению, цифровизации, выполнению национальных проектов и т. д.

Крупнейшее федеральное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок "ГОСЗАКАЗ" проходит с 6 по 8 апреля 2022 года в Инновационном центре "Сколково".

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