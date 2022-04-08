Эксперты Новикомбанка приняли участие в ключевых мероприятиях форума "ГОСЗАКАЗ-2022"

Представители Новикомбанка участвовали в качестве экспертов в основных дискуссиях деловой программы XXV Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ". Ключевыми темами обсуждений стали импортозамещение, диверсификация высокотехнологичных предприятий и ускоренный выпуск гражданской продукции.
Пленарное заседание первого дня форума было посвящено закупкам российской продукции в новых реалиях, в первую очередь — ускоренному налаживанию производства российских товаров и поддержке отечественных производителей. В ходе дискуссии эксперты определили рыночные ниши, в которых необходимо развивать российское производство, и обсудили, как эффективно организовать финансирование отечественных производителей в условиях санкций.
На стратегической сессии "Российская промышленность на пороге перемен", организованной Минпромторгом РФ, были рассмотрены первые итоги антикризисных мер господдержки промышленности и проанализированы предложения экспертного сообщества по поддержке производственных предприятий и обеспечению независимости России от импорта.
Диверсификация высокотехнологичных предприятий — еще одна из важных тем, к обсуждению которой были привлечены специалисты из разных отраслей экономики. Представители Новикомбанка поделились с коллегами экспертизой, накопленной благодаря значительному опыту поддержки проектов диверсификации и участию в организации финансирования стратегически важных проектов предприятий высокотехнологичных отраслей.
Одним из основных приоритетов для Новикомбанка является кредитование и обслуживание кооперации клиентов — промышленных предприятий, включая широкий круг предприятий МСП. Делегаты банка посетили специальную сессию "Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для малых предпринимателей"
Эксперты банка стали участниками и других дискуссий, посвященных импортозамещению, цифровизации, выполнению национальных проектов и т. д.
Крупнейшее федеральное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок "ГОСЗАКАЗ" проходит с 6 по 8 апреля 2022 года в Инновационном центре "Сколково".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?