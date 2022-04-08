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ВТБ в первом квартале на треть увеличил продажи ипотеки в Поволжье

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ оформили в Приволжском федеральном округе 13,4 тысячи кредитов на сумму свыше 39 млрд рублей, что на треть превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть - до 272 млрд рублей.

На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ в Приволжском федеральном округе выросла с 38% в январе до 63% в марте. Основной объем выдач в первом квартале - 26% - пришелся на "семейную ипотеку". В рамках этой программы ВТБ выдал в Поволжье 2,8 тысячи кредитов на сумму свыше 10 млрд рублей. По программе ипотеки с господдержкой (запущена в апреле 2020 г.) банк предоставил финансирование на сумму 9,1 млрд рублей.

По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза - до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит "охлаждаться" ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.

ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов ВТБ составит 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

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