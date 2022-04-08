В Большечерниговском районе по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу к поселку Глушицкий

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Большечерниговском районе отремонтируют почти 15 км автодороги Большая Черниговка - Глушицкий.

Дорога обеспечивает подъезд к пос. Глушицкий со стороны Большой Черниговки и федеральной трассы А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан. В прошлом году в нормативное состояние привели 13 км трассы Глушицкий - Благодатовка, обеспечивающей выезд тоже на трассу А-300, через Большую Глушицу, в сторону областного центра Самара, существенно сократив путь. Кроме того, ремонтируемый участок является школьным маршрутом.

В текущем году ремонтные работы развернуться на участке трассы с 15 км по 29,7 км. Проектом предусмотрено восстановление изношенных слоев дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут обновлены автобусные остановки, устроен тротуар с тактильной плиткой, барьерное и пешеходное ограждение, установлены светофоры, дорожные знаки и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком. Также будет приведен к нормативу мост через овраг Вороновский на 20,2 км в составе дороги.