В Большечерниговском районе по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу к поселку Глушицкий

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Большечерниговском районе отремонтируют почти 15 км автодороги Большая Черниговка - Глушицкий.
Дорога обеспечивает подъезд к пос. Глушицкий со стороны Большой Черниговки и федеральной трассы А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан. В прошлом году в нормативное состояние привели 13 км трассы Глушицкий - Благодатовка, обеспечивающей выезд тоже на трассу А-300, через Большую Глушицу, в сторону областного центра Самара, существенно сократив путь. Кроме того, ремонтируемый участок является школьным маршрутом.
В текущем году ремонтные работы развернуться на участке трассы с 15 км по 29,7 км. Проектом предусмотрено восстановление изношенных слоев дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб.
Для обеспечения безопасности дорожного движения будут обновлены автобусные остановки, устроен тротуар с тактильной плиткой, барьерное и пешеходное ограждение, установлены светофоры, дорожные знаки и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком. Также будет приведен к нормативу мост через овраг Вороновский на 20,2 км в составе дороги.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается