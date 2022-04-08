Самарец напал на двух пожилых соседок и отправится в колонию

Кировский районный суд Самары вынес приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в двух разбоях. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2021 г. неоднократно судимый мужчина был в квартире на ул. Победы и решил ограбить пожилых соседей. Сначала он ворвался к 83-летней женщине и потребовал отдать ценности. Потерпевшая отказалась, и злоумышленник сорвал с ее шеи цепочку, а также обыскал квартиру и забрал два мобильных телефона.

На следующий день он с ножом вломился к 80-летней соседке.

Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.