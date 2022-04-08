16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре осудили иностранца, собиравшего деньги для террористов В Тольятти прокуратура пытается отсудить 100 тыс. руб. компенсации за нападение бродячей собаки на подростка ТНП оштрафовано судом на 20 млн рублей Самарский полицейский обирал подчиненную и получил за это "условку" Самарский врач оформил 10 поддельных сертификатов о вакцинации

Суды Происшествия

Самарец напал на двух пожилых соседок и отправится в колонию

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 146
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кировский районный суд Самары вынес приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в двух разбоях. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2021 г. неоднократно судимый мужчина был в квартире на ул. Победы и решил ограбить пожилых соседей. Сначала он ворвался к 83-летней женщине и потребовал отдать ценности. Потерпевшая отказалась, и злоумышленник сорвал с ее шеи цепочку, а также обыскал квартиру и забрал два мобильных телефона.

На следующий день он с ножом вломился к 80-летней соседке.

Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1