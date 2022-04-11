Экс-менеджер "Газпрома" Виталий Коротких возглавил "Эрэссипи"

Бывший топ-менеджер самарских структур "Газпрома" Виталий Коротких возглавил тольяттинскую компанию "Эрэссипи", которая планирует заниматься производством кормового белка из газа, пишет "Самарское обозрение".

Виталий Коротких долгое время работал в ООО "Газпром газораспределение Самара". В конце 2019 г. Коротких возглавил и "Газпром межрегионгаз Самара". В августе 2021 г. работодатель не стал продлевать с Виталием Коротких контракт по обеим компаниям, и тому пришлось отправиться в свободное плавание.

Коротких сосредоточился на работе в Самарском государственном техническом университете, заняв должность директора центра практической подготовки "Газораспределение и газопотребление".



С 28 марта 2022 г. Виталий Коротких возглавил ООО "Эрэссипи". "Эрэссипи" зарегистрировано в Тольятти в ноябре 2021 года. Согласно данным госрегистрации, оно специализируется на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Какие задачи ему придется решать на новом посту в "Эрэссипи", не совсем понятно. Сам Коротких отказался общаться с изданием, бросив трубку.