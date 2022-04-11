Экс-менеджер "Газпрома" Виталий Коротких возглавил "Эрэссипи"

Бывший топ-менеджер самарских структур "Газпрома" Виталий Коротких возглавил тольяттинскую компанию "Эрэссипи", которая планирует заниматься производством кормового белка из газа, пишет "Самарское обозрение".
Виталий Коротких долгое время работал в ООО "Газпром газораспределение Самара". В конце 2019 г. Коротких возглавил и "Газпром межрегионгаз Самара". В августе 2021 г. работодатель не стал продлевать с Виталием Коротких контракт по обеим компаниям, и тому пришлось отправиться в свободное плавание.
Коротких сосредоточился на работе в Самарском государственном техническом университете, заняв должность директора центра практической подготовки "Газораспределение и газопотребление".
С 28 марта 2022 г. Виталий Коротких возглавил ООО "Эрэссипи". "Эрэссипи" зарегистрировано в Тольятти в ноябре 2021 года. Согласно данным госрегистрации, оно специализируется на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.
Какие задачи ему придется решать на новом посту в "Эрэссипи", не совсем понятно. Сам Коротких отказался общаться с изданием, бросив трубку.
Учредителем "Эрэссипи" выступает Александр Иванов. Он также является совладельцем московских ООО "Биопротеин", ООО "НПО "Биосинтез", ООО "Проект "Белковый Гидролизат Пера" и ООО "Проект "ПДСТП". Занимает он и пост генерального директора в ООО "Малое инвестиционное предприятие "ПДСТП" (Москва). Все озвученные организации, за исключением НПО "Биосинтез", зарегистрированы в 2020–2021 годах и не генерируют каких-либо существенных финансовых показателей.
ООО "НПО "Биосинтез" создано в 2018 году. Иванову компания принадлежит с января 2022 года. Ее основным видом деятельности в учредительных документах указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии. При бывших хозяевах специалисты организации исследовали возможности выпуска биопротеина, а также продвигали проект производства кормового белка из газа (см. допблок "Успели отметиться"). Пока и та и другая идея остались на бумаге.