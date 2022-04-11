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ТЭК Экономика и бизнес

Экс-менеджер "Газпрома" Виталий Коротких возглавил "Эрэссипи"

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший топ-менеджер самарских структур "Газпрома" Виталий Коротких возглавил тольяттинскую компанию "Эрэссипи", которая планирует заниматься производством кормового белка из газа, пишет "Самарское обозрение".

Виталий Коротких долгое время работал в ООО "Газпром газораспределение Самара". В конце 2019 г. Коротких возглавил и "Газпром межрегионгаз Самара". В августе 2021 г. работодатель не стал продлевать с Виталием Коротких контракт по обеим компаниям, и тому пришлось отправиться в свободное плавание.

Коротких сосредоточился на работе в Самарском государственном техническом университете, заняв должность директора центра практической подготовки "Газораспределение и газопотребление".

С 28 марта 2022 г. Виталий Коротких возглавил ООО "Эрэссипи". "Эрэссипи" зарегистрировано в Тольятти в ноябре 2021 года. Согласно данным госрегистрации, оно специализируется на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Какие задачи ему придется решать на новом посту в "Эрэссипи", не совсем понятно. Сам Коротких отказался общаться с изданием, бросив трубку.

Учредителем "Эрэссипи" выступает Александр Иванов. Он также является совладельцем московских ООО "Биопротеин", ООО "НПО "Биосинтез", ООО "Проект "Белковый Гидролизат Пера" и ООО "Проект "ПДСТП". Занимает он и пост генерального директора в ООО "Малое инвестиционное предприятие "ПДСТП" (Москва). Все озвученные организации, за исключением НПО "Биосинтез", зарегистрированы в 2020–2021 годах и не генерируют каких-либо существенных финансовых показателей.

ООО "НПО "Биосинтез" создано в 2018 году. Иванову компания принадлежит с января 2022 года. Ее основным видом деятельности в учредительных документах указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии. При бывших хозяевах специалисты организации исследовали возможности выпуска биопротеина, а также продвигали проект производства кормового белка из газа (см. допблок "Успели отметиться"). Пока и та и другая идея остались на бумаге.

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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