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Преступления Происшествия

Пылесосный мошенник: самарец арендовал технику и сдавал ее в ломбард

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 23-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено в декабре 2021 года. 31-летняя женщина через сайт бесплатных объявлений сдала в аренду на сутки моющий пылесос за 900 рублей. Вместо паспорта арендатор показал ей на телефоне фото документа. Когда срок аренды закончился, мужчина написал, что потерял пылесос.

Женщина обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители обнаружили, что предполагаемый мошенник опять собирается арендовать технику. Сотрудники МВД связались с арендодателем и задержали подозреваемого во время их встречи.

Задержанный не отрицал вины и подтвердил, что в обоих случаях не собирался возвращать арендованное имущество. Сдать пылесос в ломбард ему помог отзывчивый незнакомец, который не знал, что техника похищенная. Вырученные за это 15 тыс. руб. обвиняемый потратил.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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