Пылесосный мошенник: самарец арендовал технику и сдавал ее в ломбард

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 23-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено в декабре 2021 года. 31-летняя женщина через сайт бесплатных объявлений сдала в аренду на сутки моющий пылесос за 900 рублей. Вместо паспорта арендатор показал ей на телефоне фото документа. Когда срок аренды закончился, мужчина написал, что потерял пылесос.

Женщина обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители обнаружили, что предполагаемый мошенник опять собирается арендовать технику. Сотрудники МВД связались с арендодателем и задержали подозреваемого во время их встречи.

Задержанный не отрицал вины и подтвердил, что в обоих случаях не собирался возвращать арендованное имущество. Сдать пылесос в ломбард ему помог отзывчивый незнакомец, который не знал, что техника похищенная. Вырученные за это 15 тыс. руб. обвиняемый потратил.