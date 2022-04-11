Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 34-летнего жителя пос. Заярье обвиняемого в покушении на убийство двух человек и убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 10 января 2022 г. домой к пьяному обвиняемому пришли четверо мужчин и потребовали вернуть отданный ранее ему телефон. Встреча переросла в конфликт, и хозяин квартиры дважды выстрелил в пришедших из хранившегося у него охотничьего ружья. Один из пострадавших скончался на месте. Второго спасли врачи.
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Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост