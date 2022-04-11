Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

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В Самарской области отправили в суд уголовное дело 34-летнего жителя пос. Заярье обвиняемого в покушении на убийство двух человек и убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.