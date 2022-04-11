Призывы к экстремизму в соцсети обернулись для самарца условным сроком

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В личном аккаунте в сети "ВКонтакте" мужчина разместил призывы к экстремистской деятельности. В ноябре 2021 г. в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Суд приговорил обвиняемого к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также его на год лишили права размещать какие-либо материалы в Интернете.