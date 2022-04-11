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Суды Происшествия

Трех наркокурьеров осудили в Самаре

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор трем наркокурьерам-закладчикам. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В 2020 г. организатор, чью личность следствие не смогло установить, нашел трех подельников для сбыта запрещенных веществ. Трое члены группы получали оптовые партии "товара" в Москве, перевозили их в другие регионы и размещение в тайниках.

В декабре 2020 г. транспортное полицейские задержали участников группы и изъяли у них более 1,2 кг наркотиков. Кроме того, один из подсудимых в августе 2021 г. сбежал из-под стражи, но был задержан на территории вагонного депо в Самаре.

Мужчин обвиняли по п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотиков"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из-под стражи").

Суд назначил двум подсудимым по пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, еще один мужчина получил три с половиной года лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовное дело организатора группы и других возможных ее членов выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Гид потребителя

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