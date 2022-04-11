Трех наркокурьеров осудили в Самаре

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор трем наркокурьерам-закладчикам. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В 2020 г. организатор, чью личность следствие не смогло установить, нашел трех подельников для сбыта запрещенных веществ. Трое члены группы получали оптовые партии "товара" в Москве, перевозили их в другие регионы и размещение в тайниках.
В декабре 2020 г. транспортное полицейские задержали участников группы и изъяли у них более 1,2 кг наркотиков. Кроме того, один из подсудимых в августе 2021 г. сбежал из-под стражи, но был задержан на территории вагонного депо в Самаре.
Мужчин обвиняли по п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотиков"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из-под стражи").
Суд назначил двум подсудимым по пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, еще один мужчина получил три с половиной года лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.
Уголовное дело организатора группы и других возможных ее членов выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.