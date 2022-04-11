16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большечерниговском районе по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу к поселку Глушицкий В Самаре ограничено движение по Саратовскому переулку до 1 июня В Отрадном отремонтировали дорогу с помощью кирпичей В Самаре стартовало благоустройство парка "Воронежские озера" В Самаре начался месячник по благоустройству

ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Самарской области получили возможность выбрать удобный способ оплаты отопления

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут выбрать оптимальный вариант оплаты энергоресурса. На платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" проводится опрос общественного мнения. Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между "1/12", т. е. оплатой равными долями в течение всего года, и "1/7", т. е. оплатой по фактическому потреблению исключительно в отопительный период.

На данный момент жильцы 915 многоэтажных домов региона, не дожидаясь проведения подобного исследования, уже высказались на собраниях собственников за форму оплаты по "1/7", отметив ее прозрачность и удобство. Среди "плюсов" данного способа — отсутствие корректировки оплаты по итогам года и отсутствие начислений в летний период. Кроме того, знание фактических величин потребления тепловой энергии дает возможность контроля ресурсов и их экономии за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий.

Принять участие в опросе можно здесь: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/.

Подробнее узнать, чем отличаются способы оплаты за тепло, можно из видео youtu.be/i-9flw2_ppE. Если у граждан остаются вопросы, они могут в том числе обращаться за консультацией в Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" через форму обратной связи на официальном сайте samara.esplus.ru/feedback/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1