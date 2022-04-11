Самарец получил условный срок за вымогательство денег у подростка

В Самаре суд вынес приговор 20-летнему парню, которого обвиняли в вымогательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 2021 г. на детской площадке во дворе на ул. Стара-Загора самарец угрожал и требовал от 17-летнего знакомого 50 тыс. руб., а когда получил отказ, несколько раз ударил подростка.

В тот же вечер несовершеннолетний передал вымогателю 20 тыс. рублей. Остальное вымогатель требовал отдать в течение нескольких дней.

Суд приговорил парня к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.