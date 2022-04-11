Самарец представился нефтяником и обманул директора СК на 13,7 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 13,7 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 г. самарец представился топ-менеджером организации, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов, и договорился о сделке с руководителем строительной компании. У мужчины якобы был покупатель на квартиру стоимостью 13,7 млн руб. и площадью 245 кв. м. Он предложил полученные от покупателя деньги инвестировать в нефтепродукты, а полученную прибыль передать застройщику. Директор СК согласился и заключил с лже-предпринимателем договор купли-продажи квартиры и договор беспроцентного займа на сумму стоимости недвижимости.

В итоге покупатель оформил право собственности на квартиру и перепродал ее третьему лицу. Деньги застройщик так и не получил.

Уголовное дело направлено в суд.