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Преступления Происшествия

Самарец представился нефтяником и обманул директора СК на 13,7 млн рублей

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 13,7 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 г. самарец представился топ-менеджером организации, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов, и договорился о сделке с руководителем строительной компании. У мужчины якобы был покупатель на квартиру стоимостью 13,7 млн руб. и площадью 245 кв. м. Он предложил полученные от покупателя деньги инвестировать в нефтепродукты, а полученную прибыль передать застройщику. Директор СК согласился и заключил с лже-предпринимателем договор купли-продажи квартиры и договор беспроцентного займа на сумму стоимости недвижимости.

В итоге покупатель оформил право собственности на квартиру и перепродал ее третьему лицу. Деньги застройщик так и не получил.

Уголовное дело направлено в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

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