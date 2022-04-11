Самарец представился нефтяником и обманул директора СК на 13,7 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 13,7 млн рублей.
По версии следствия, в 2017 г. самарец представился топ-менеджером организации, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов, и договорился о сделке с руководителем строительной компании. У мужчины якобы был покупатель на квартиру стоимостью 13,7 млн руб. и площадью 245 кв. м. Он предложил полученные от покупателя деньги инвестировать в нефтепродукты, а полученную прибыль передать застройщику. Директор СК согласился и заключил с лже-предпринимателем договор купли-продажи квартиры и договор беспроцентного займа на сумму стоимости недвижимости.
В итоге покупатель оформил право собственности на квартиру и перепродал ее третьему лицу. Деньги застройщик так и не получил.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост