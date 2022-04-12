В Самаре женщина, распространявшая наркотики, пойдет под суд

В Самаре полицейскими задержана 25-летняя местная жительница. При досмотре в присутствии понятых она добровольно выдала 13 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

В ходе работы с задержанной полицейские осмотрели ее телефон и обнаружили в галерее фотографию с геотегом сделанной ранее закладки, которую впоследствии обнаружили в тайнике на территории города.

Согласно экспертизе, вещество общей массой больше 10 гр. содержит наркотическое вещество PVP, производное N-метилэфедрона.

В ходе опроса ранее не судимая, безработная подозреваемая рассказала, что в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который предложил подработку курьером. Девушка призналась следователям, что знала о незаконности такого заработка, однако все равно согласилась на предложенные условия.

Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.