В Самаре женщина, распространявшая наркотики, пойдет под суд

В Самаре полицейскими задержана 25-летняя местная жительница. При досмотре в присутствии понятых она добровольно выдала 13 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.
В ходе работы с задержанной полицейские осмотрели ее телефон и обнаружили в галерее фотографию с геотегом сделанной ранее закладки, которую впоследствии обнаружили в тайнике на территории города.
Согласно экспертизе, вещество общей массой больше 10 гр. содержит наркотическое вещество PVP, производное N-метилэфедрона.
В ходе опроса ранее не судимая, безработная подозреваемая рассказала, что в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который предложил подработку курьером. Девушка призналась следователям, что знала о незаконности такого заработка, однако все равно согласилась на предложенные условия.
Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост