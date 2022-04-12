Пешеход в Сызрани, нарушивший ПДД, оказался преступником в розыске

Инспекторы ДПС в Сызрани заметили гражданина, переходящего оживленный участок дороги в неположенном месте. При виде полицейских он заметно занервничал, а после того, как дорожные полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющих личность, не смог назвать точные дату и место рождения.
Стражи порядка доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отделе полиции установили личность правонарушителя. Выяснилось, что 36-летний житель Волгоградской области ранее неоднократно судим и как осужденный, уклонялся от лишения свободы и был объявлен в розыск УФСИН Волгоградской области. Кроме того, он проходил как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания МВД Московской области.
Мужчина арестован. В ближайшее время житель Волгоградской области будет этапирован к месту отбытия наказания.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост