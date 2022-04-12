В Самаре осудили экс-сотрудницу налоговой

В Самаре суд вынес приговор бывшей сотрудницы налоговой службы, которую обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Замначальника отдела МИ ФНС № 20 предложила обвиняемой за вознаграждение исключить ООО из плана выездных проверок и уменьшить сумму доначисленного неуплаченного налога. Экс-сотрудница ФНС согласилась и попросила 1,3 млн руб., якобы чтобы передать их тем, кто может принять такое решение. 200 тыс. руб. из них она планировала взять себе.

Суд назначил женщине штраф 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.