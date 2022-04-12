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Финансы Экономика и бизнес

ФНС России напоминает об уведомлении о счетах в иностранных банках

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках.

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции от 09.03.2022).

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах. Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе "Специальная декларация".

ФНС России обращает отдельное внимание на то, что не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка. ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

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