Стартовал прием заявок на участие в парафестивале "Театр - территория равных возможностей"

В Самаре в третий раз пройдет Всероссийский парафестиваль "Театр - территория равных возможностей". Уже стартовал прием заявок, он продлится до 1 июня.
Парафестиваль проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство, позволяет реализовать их творческий потенциал.
В этом году очный этап фестиваля состоится с 29 по 31 октября. В фестивальные дни на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры будет развернута уникальная образовательная программа по созданию инклюзивного спектакля.
Основными площадками фестиваля станут молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль" и государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области "Самарский театр юного зрителя "СамАрт".
Ознакомиться с положением о Всероссийском открытом парафестивале "Театр — территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на официальном сайте Самарского государственного института культуры.
Заявки на участие можно подать по электронной почте p.festival@samgik.ru. До 1 июля экспертный совет определит 15 театров — лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить