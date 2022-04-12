Стартовал прием заявок на участие в парафестивале "Театр - территория равных возможностей"

В Самаре в третий раз пройдет Всероссийский парафестиваль "Театр - территория равных возможностей". Уже стартовал прием заявок, он продлится до 1 июня.

Парафестиваль проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство, позволяет реализовать их творческий потенциал.

В этом году очный этап фестиваля состоится с 29 по 31 октября. В фестивальные дни на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры будет развернута уникальная образовательная программа по созданию инклюзивного спектакля.

Основными площадками фестиваля станут молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль" и государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области "Самарский театр юного зрителя "СамАрт".

Ознакомиться с положением о Всероссийском открытом парафестивале "Театр — территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на официальном сайте Самарского государственного института культуры.

Заявки на участие можно подать по электронной почте p.festival@samgik.ru. До 1 июля экспертный совет определит 15 театров — лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.