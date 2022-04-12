Водителя из Самарской области осудили за смертельное ДТП

В Ставропольском районе Самарской области суд вынес приговор суд рассмотрел уголовное дело 28-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2021 г. пьяный водитель Lada Grant двигался по ул. Центральной в с. Хрящевка и сбил женщину, которая шла левой обочине. После этого автомобилист скрылся. Пострадавшая скончалась на месте.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии-поселении и на два с половиной года лишил водительских прав.