Новикомбанк и ФРП поддерживают проекты по импортозамещению

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, совместно с федеральным Фондом развития промышленности и региональными фондами развития промышленности поддержал в 2021 году 10 проектов, направленных на организацию высокотехнологичного производства в России. Партнерство компаний способствовало расширению системы финансирования предприятий реального сектора экономики.
При участии Новикомбанка российские компании в 2021 году привлекли займы федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и региональных фондов развития промышленности объемом 1,7 млрд рублей для финансирования перспективных проектов с общим бюджетом реализации 3,1 млрд рублей. Банк предоставил производственным предприятиям банковские гарантии на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Объем кредитов, выданных в порядке софинансирования проектов ФРП и регфондов, составил 742 млн рублей.
"Большинство профинансированных промышленных проектов направлены на организацию импортозамещающего производства, внедрение передовых технологий по программе ФРП "Конверсия". Благодаря нашей совместной работе предприятиям предоставлены льготные займы, и это существенно повышает скорость решения задач по выводу на рынок востребованной гражданской продукции", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Среди совместных проектов Новикомбанка, ФРП и регфондов — организация высокотехнологичного производства, расширяющего логистические возможности для перевозки грузов в специальных режимах, расширение ассортимента сельскохозяйственной техники, создание системы интеллектуального управления движением поездов.
По программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" был предоставлен займ на увеличение объемов производства и продаж медицинских холодильников, которые обеспечивают беспрерывную холодовую цепь по доставке препаратов и вакцин на пути от производителя до пациента.
ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы Фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?