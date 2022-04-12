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Новикомбанк и ФРП поддерживают проекты по импортозамещению

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, совместно с федеральным Фондом развития промышленности и региональными фондами развития промышленности поддержал в 2021 году 10 проектов, направленных на организацию высокотехнологичного производства в России. Партнерство компаний способствовало расширению системы финансирования предприятий реального сектора экономики.

Фото: предоставлено Новикомбанком

При участии Новикомбанка российские компании в 2021 году привлекли займы федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и региональных фондов развития промышленности объемом 1,7 млрд рублей для финансирования перспективных проектов с общим бюджетом реализации 3,1 млрд рублей. Банк предоставил производственным предприятиям банковские гарантии на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Объем кредитов, выданных в порядке софинансирования проектов ФРП и регфондов, составил 742 млн рублей.

"Большинство профинансированных промышленных проектов направлены на организацию импортозамещающего производства, внедрение передовых технологий по программе ФРП "Конверсия". Благодаря нашей совместной работе предприятиям предоставлены льготные займы, и это существенно повышает скорость решения задач по выводу на рынок востребованной гражданской продукции", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Среди совместных проектов Новикомбанка, ФРП и регфондов — организация высокотехнологичного производства, расширяющего логистические возможности для перевозки грузов в специальных режимах, расширение ассортимента сельскохозяйственной техники, создание системы интеллектуального управления движением поездов.

По программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" был предоставлен займ на увеличение объемов производства и продаж медицинских холодильников, которые обеспечивают беспрерывную холодовую цепь по доставке препаратов и вакцин на пути от производителя до пациента.

ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы Фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

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