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Преступления Происшествия

Двух чиновников из Волжского района обвиняют в крупном мошенничестве

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывших замруководителя по ЖКХ и начальника отдела Управления градостроительства Волжского района. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ноябре 2018 г. замруководителя по ЖКХ сговорился со вторым обвиняемым и главбухом. По их плану главный бухгалтер должна была организовывать заключение фиктивных договоров с физлицами. Контракты подписал бы обвиняемый. После этого по платежным поручениям злоумышленники получили деньги. Эти средства они потратили на оплату административных штрафов.

Кроме того, с ноября 2018 г. по декабрь 2020 г. в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда" были заключены фиктивные контракты на разработку техзаданий по ремонту дорог, школ и детских садов. Деньги за якобы выполненные работы забрали себе обвиняемые. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Уголовное дело скоро передадут в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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