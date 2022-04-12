Двух чиновников из Волжского района обвиняют в крупном мошенничестве

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывших замруководителя по ЖКХ и начальника отдела Управления градостроительства Волжского района. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ноябре 2018 г. замруководителя по ЖКХ сговорился со вторым обвиняемым и главбухом. По их плану главный бухгалтер должна была организовывать заключение фиктивных договоров с физлицами. Контракты подписал бы обвиняемый. После этого по платежным поручениям злоумышленники получили деньги. Эти средства они потратили на оплату административных штрафов.

Кроме того, с ноября 2018 г. по декабрь 2020 г. в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда" были заключены фиктивные контракты на разработку техзаданий по ремонту дорог, школ и детских садов. Деньги за якобы выполненные работы забрали себе обвиняемые. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Уголовное дело скоро передадут в суд.