В Самаре 90-летняя старушка отдала "за спасение" дочери почти 1 млн рублей

В Самаре 90-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей аварии, и для того, чтобы "решить вопрос", нужно заплатить крупную сумму денег.
Доверившись, женщина передала незнакомцу, который приехал к ней домой под видом юриста, почти миллион рублей. После того, как мужчина ушел, пенсионерка решила позвонить дочери, которая сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала.
Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.