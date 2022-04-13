В Самаре 90-летняя старушка отдала "за спасение" дочери почти 1 млн рублей

В Самаре 90-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей аварии, и для того, чтобы "решить вопрос", нужно заплатить крупную сумму денег.

Доверившись, женщина передала незнакомцу, который приехал к ней домой под видом юриста, почти миллион рублей. После того, как мужчина ушел, пенсионерка решила позвонить дочери, которая сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала.

Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.