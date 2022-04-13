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Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области доверил пин-код от карты случайному знакомому и лишился денег

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорский районный суд отправили уголовное дело 24-летнего мужчины, обвиняемого в краже денег с банковской карты собутыльника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Однажды житель района познакомился в магазине с мужчиной и согласился с ним выпить. Мужчины отправились к банкомату, владелец карты не смог сам набрать пин-код и попросил об этом нового знакомого. Тот запомнил комбинацию цифр и приметил, что новый приятель хранит банковскую карту в чехле от телефона. Позже новые знакомые выпили вместе, а утром потерпевший заметил, что с его счета списали 20 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали с помощью записи камеры видеонаблюдения. На ней правоохранители узнали уже судимого мужчину. Задержанный рассказал, что попросил у жертвы телефон, чтобы позвонить и незаметно вытащил карту.

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