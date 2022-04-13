Сельчанин из Самарской области доверил пин-код от карты случайному знакомому и лишился денег

В Нефтегорский районный суд отправили уголовное дело 24-летнего мужчины, обвиняемого в краже денег с банковской карты собутыльника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Однажды житель района познакомился в магазине с мужчиной и согласился с ним выпить. Мужчины отправились к банкомату, владелец карты не смог сам набрать пин-код и попросил об этом нового знакомого. Тот запомнил комбинацию цифр и приметил, что новый приятель хранит банковскую карту в чехле от телефона. Позже новые знакомые выпили вместе, а утром потерпевший заметил, что с его счета списали 20 тыс. рублей.
Подозреваемого задержали с помощью записи камеры видеонаблюдения. На ней правоохранители узнали уже судимого мужчину. Задержанный рассказал, что попросил у жертвы телефон, чтобы позвонить и незаметно вытащил карту.
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В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.