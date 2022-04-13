Центр аналитики и экспертизы ПСБ прокомментировал отношение ЦБ к стабилизации потребительской активности

На основе данных по эквайрингу (по торговым точкам, обслуживаемым ПСБ) траты россиян с 4 по 10 апреля относительно предыдущей недели выросли на 5%, вернувшись к уровням февраля.
Наиболее "просевшими" сегментами остается электроника и бытовая техника, где сказывается сужение товарного ассортимента, а также туризм из-за ограничений на перелеты. Опережающий рост трат потребителей наблюдался в сегменте одежды и обуви, что в первую очередь связано с сезонным фактором.
"В целом потребители вернулись к нормальным темпам повседневных покупок, дальнейшему сжатию спроса препятствует инфляция, которая к 10 апреля с начала марта могла составить около 9%. После снижения ключевой ставки до 17% для Банка России наблюдаемая стабилизация потребительской активности, скорее, является нейтральным фактором", — отметили в центре аналитики и экспертизы ПСБ.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?