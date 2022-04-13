В Самаре экс-сотрудница почты получила условный срок за хищение денег

В Самаре суд вынес приговор бывшей сотруднице отделения почты, которую признали виновной в присвоении денег. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В мае 2020 г. замначальника отделения скрывала часть денег, полученных от клиентов, пополнявших транспортные карты. Она выдавала кассовый чек на полную сумму, но только часть из этих средств зачисляла на карту. Остальное женщина забирала из кассы себе. Таким образом с мая по август 2020 г. сотрудница почты присвоила более 81 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемой год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.