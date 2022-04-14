Как не дать себя обмануть: уроки от Новикомбанка

Специалисты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, посетили научно-технический центр "Атлас" (Концерн "Автоматика"), чтобы рассказать о важных аспектах финансовой грамотности в сегодняшних условиях сотрудникам предприятия в области создания средств защиты информации.
Обучать финансовой грамотности работников промышленных компаний, входящих в контур Ростеха, в Новикомбанке начали в 2021 году. Эксперты банка с просветительским проектом уже побывали на крупных производственных площадках в десяти городах страны. Семинары прошли в организациях авиастроительной, двигателестроительной и машиностроительной отраслей, охватив в общей сложности более 4500 человек.
В этот раз 300 работников НТЦ "Атлас" узнали о том, как экономить на мелких покупках в повседневной жизни, как обезопасить свои сбережения, зарабатывать на кешбэке и вкладах и не попасться на уловки мошенников. В текущих экономических и геополитических реалиях максимально важно быть подготовленным к самым разнообразным сценариям, поэтому в проект финансовой грамотности Новикомбанка добавилась новая острота. Ведь его главные задачи — научить экономическим навыкам и установкам, умению систематизировать и контролировать информацию, противостоять аферистам, планировать расходы, не превышая доходы.
"Новикомбанк занимается финансовым просвещением клиентов, чтобы вовремя проинформировать и предостеречь от непродуманных решений. Сейчас главный упор проекта сдвинут в сторону правильного поведения держателей социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех в ажиотажных ситуациях, чтобы минимизировать риск попадания в "спекулятивную ловушку" со стороны недобросовестных продавцов. Таким образом, кроме предоставления качественного банковского обслуживания, мы выполняем важную социальную функцию, — прокомментировал куратор проекта "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин. — Наши карты на базе НПСК "Мир" благополучно работают в сегодняшних условиях турбулентности и помогают экономить с помощью ряда бонусов и преимуществ".
Семинары по финансовой грамотности продолжатся в этом году в ряде других городов присутствия Новикомбанка: Улан-Удэ, Арсеньеве, Санкт-Петербурге, Рязани, Саратове, Кургане.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?