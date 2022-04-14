Как не дать себя обмануть: уроки от Новикомбанка

Специалисты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, посетили научно-технический центр "Атлас" (Концерн "Автоматика"), чтобы рассказать о важных аспектах финансовой грамотности в сегодняшних условиях сотрудникам предприятия в области создания средств защиты информации.

Обучать финансовой грамотности работников промышленных компаний, входящих в контур Ростеха, в Новикомбанке начали в 2021 году. Эксперты банка с просветительским проектом уже побывали на крупных производственных площадках в десяти городах страны. Семинары прошли в организациях авиастроительной, двигателестроительной и машиностроительной отраслей, охватив в общей сложности более 4500 человек.

В этот раз 300 работников НТЦ "Атлас" узнали о том, как экономить на мелких покупках в повседневной жизни, как обезопасить свои сбережения, зарабатывать на кешбэке и вкладах и не попасться на уловки мошенников. В текущих экономических и геополитических реалиях максимально важно быть подготовленным к самым разнообразным сценариям, поэтому в проект финансовой грамотности Новикомбанка добавилась новая острота. Ведь его главные задачи — научить экономическим навыкам и установкам, умению систематизировать и контролировать информацию, противостоять аферистам, планировать расходы, не превышая доходы.

"Новикомбанк занимается финансовым просвещением клиентов, чтобы вовремя проинформировать и предостеречь от непродуманных решений. Сейчас главный упор проекта сдвинут в сторону правильного поведения держателей социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех в ажиотажных ситуациях, чтобы минимизировать риск попадания в "спекулятивную ловушку" со стороны недобросовестных продавцов. Таким образом, кроме предоставления качественного банковского обслуживания, мы выполняем важную социальную функцию, — прокомментировал куратор проекта "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин. — Наши карты на базе НПСК "Мир" благополучно работают в сегодняшних условиях турбулентности и помогают экономить с помощью ряда бонусов и преимуществ".

Семинары по финансовой грамотности продолжатся в этом году в ряде других городов присутствия Новикомбанка: Улан-Удэ, Арсеньеве, Санкт-Петербурге, Рязани, Саратове, Кургане.