Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко планирует выступать за сборную Армении

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Коваленко раздумывает над получением армянского гражданства для выступления за главную сборную этой страны, пишет bookmaker-ratings.ru.

Федерация футбола Армении связывалась с футболистом и предлагала выступление за сборную. Тогда речь шла о молодежной команде, сейчас — основная сборная.

В нынешнем сезоне на счету 18-летнего полузащитника шесть матчей в составе "Крыльев Советов" в РПЛ и 13 матчей за "Чертаново" в ФНЛ-2. Коваленко отметился двумя результативными передачами.