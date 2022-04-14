Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко планирует выступать за сборную Армении

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Коваленко раздумывает над получением армянского гражданства для выступления за главную сборную этой страны, пишет bookmaker-ratings.ru.
Федерация футбола Армении связывалась с футболистом и предлагала выступление за сборную. Тогда речь шла о молодежной команде, сейчас — основная сборная.
В нынешнем сезоне на счету 18-летнего полузащитника шесть матчей в составе "Крыльев Советов" в РПЛ и 13 матчей за "Чертаново" в ФНЛ-2. Коваленко отметился двумя результативными передачами.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?