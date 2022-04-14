Водителя самарской фирмы обвиняют в краже дизтоплива на 300 тыс. рублей

В Самаре задержали 46-летнего водителя, подозреваемого хищении топлива. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Руководитель фирмы, продающей шины, при сверке топливных карт обнаружил несанкционированный расход дизельного топлива. Как выяснилось, картами, с которых похищали топливо, пользовался водитель фургона.

Мужчину задержали, полицейским он рассказал, что занимался хищениями с конца 2019 г. по март 2021 года. "Лишнее" топливо подозреваемый примерно раз в неделю продавал водителям большегрузов, как в больших городах, так и на трассах. Нанесенный организации ущерб составил более 300 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары.