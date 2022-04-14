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Преступления Происшествия

Водителя самарской фирмы обвиняют в краже дизтоплива на 300 тыс. рублей

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали 46-летнего водителя, подозреваемого хищении топлива. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Руководитель фирмы, продающей шины, при сверке топливных карт обнаружил несанкционированный расход дизельного топлива. Как выяснилось, картами, с которых похищали топливо, пользовался водитель фургона.

Мужчину задержали, полицейским он рассказал, что занимался хищениями с конца 2019 г. по март 2021 года. "Лишнее" топливо подозреваемый примерно раз в неделю продавал водителям большегрузов, как в больших городах, так и на трассах. Нанесенный организации ущерб составил более 300 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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